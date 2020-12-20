Папа Римский Франциск раскритиковал потребительское отношение к Рождеству, заявив, что многие верующие забыли истинный смысл праздника.

Об этом он заявил в ходе воскресной проповеди, как передает пресс-служба Святого Престола.

"Подарки, покупки, беготня - потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви", - сказал Папа, добавив, что людям необходимо вернуться к "истинному духу праздника".

"В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает", - добавил Понтифик.

Ранее Папа Римский заявлял, что нынешние условия пандемии коронавируса и вводимые в связи с ней карантинные ограничения дают возможность встретить Рождество "более религиозно".

Напомним, рождественские мероприятия с участием Папы Римского Франциска в этом году пройдут онлайн, люди не смогут их посетить из-за карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что правительство Италии ужесточило карантин на рождественские и новогодние праздники в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.