Власти Германии и Бельгии рассматривают возможный запрет на авиаперелеты из ЮАР и Великобритании, где были подтверждены новые штаммы коронавируса, который был обнаружен в этих странах.

Об этом передает Bild.

Так, немецкий вирусолог Кристиан Дростен рассказал, что нового штамма коронавируса в стране пока не зафиксировано.

"Министр здравоохранения Йенс Шпан готовит соответствующий проект решения, который должен быть принят правительством", - считает врач.

Также стало известно, что для наложения подобного запрета (до ноября - Ред.) было достаточно решения федерального министерства здравоохранения. Но после изменения закона процедура наложения ограничений изменилась.

Похожее решение может принять и бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо. По его словам, чиновники пока "не имеют окончательного решения", поскольку ждут заключительного вывода ученых.

В то же время он признал, что прилетающие из Великобритании будут находиться под усиленным контролем.

До этого "Страна" писала, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

Также мы рассказывали, что вакцинация от коронавируса в Великобритании началась с проблемами. Тем, кто страдает от аллергии, порекомендовали не делать прививку.