Племянницу избранного президента США Джо Байдена Кэролайн, несмотря на признание ее виновной в вождении в нетрезвом состоянии, не стали арестовывать.

Об этом рассказывает The New York Times.

Обычно за такое нарушение предусматривается лишение свободы на срок от 20 дней до шести месяцев. Но, поскольку Кэролайн Байден заключила сделку с окружным прокурором округа Монтгомери, ей дали пять с лишним месяцев условно.

Племянницу Джо Байдена задержали в штате Пенсильвания в августе прошлого года после того, как ее машина врезалась в дерево. У самой виновницы инцидента не оказалось при себе водительских прав, а на допросе она "не смогла сосредоточится".

В машине полицейские обнаружили таблетки каризопродола и лоразепама. Анализ крови показал, что в крови женщины были и другие препараты.

Напомним, избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл на следующей неделе сделают прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer.