Украинско-азербайджанская рабочая группа по вопросам туризма договорилась дважды в год поочередно проводить ежегодные профильные форумы в городах-центрах туризма обеих стран.

Об этом сообщило посольство Украины в Азербайджане по итогам онлайн-заседания рабочей группы.

Участники заседания согласовали идею введения практики ежегодных туристических форумов поочередно дважды в год в ключевых городах - центрах туризма. Ожидается, что первый туристический форум Украина - Азербайджан состоится в 2021 году в режиме видеоконференции, следующий - в режиме офлайн в Киеве или Баку. В дальнейшем туристические форумы предполагается устраивать дважды в год в выдающихся местах - туристических центрах обеих стран.

На заседании рабочей группы также был сделан акцент на развитии сотрудничества между регионами обеих стран. Так, Львовская область представила целевые предложения относительно медицинских услуг для реабилитации людей, зараженных коронавирусом. В свою очередь Ассоциация отелей Азербайджана представило на рассмотрение украинской стороны потенциал медицинского и оздоровительного туризма азербайджанских комплексов в городах Нафталан, Нахичевань и Ленкорань.

Также представители Харьковского горсовета и Одесской ОГА представили ключевые направления сотрудничества в сфере туризма с Азербайджаном. Рабочая группа по вопросам сотрудничества в сфере туризма работает в структуре Совместной украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Напомним, на данный момент Азербайджан находится в "красном" списке Минздрава, так как уровень распространения коронавируса там выше, чем в Украине.

Также мы писали, что за десять месяцев пандемии коронавируса международный туризм потерял 935 миллиардов долларов и вернулся к уровню 1990 года. С января по октябрь 2020 года в мире отмечено на 900 миллионов меньше путешественников, чем за этот же период в прошлом году.