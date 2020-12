В связи со вступлением в силу с 20 декабря локдауна в юго-восточной части Великобритании жители Лондона массово покидают город.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, толпы лондонцев, которые пытались покинуть город до вступления в силу новых карантинных ограничений, которые включают и ограничения на въезд и выезд из города, были замечены на вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

Также возникли серьезные пробки на основных автомобильных магистралях, которые связывают Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

В свою очередь лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил ковидный исход с тем, что происходило в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

"Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", - написал он в Twitter.

Тем временем недовольство правительством Бориса Джонсона растет и среди его однопартийцев: ряд членов правящей Консервативной партии, которые и ранее не поддерживали предлагаемые правительством меры по борьбе с пандемией, считая их чрезмерно суровыми для бизнес-сообщества, выступают за немедленную отставку министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока.

Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/ibEcUTdRuC