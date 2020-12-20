В связи со вступлением в силу с 20 декабря локдауна в юго-восточной части Великобритании жители Лондона массово покидают город.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, толпы лондонцев, которые пытались покинуть город до вступления в силу новых карантинных ограничений, которые включают и ограничения на въезд и выезд из города, были замечены на вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

Также возникли серьезные пробки на основных автомобильных магистралях, которые связывают Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

В свою очередь лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил ковидный исход с тем, что происходило в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

"Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", - написал он в Twitter.

Тем временем недовольство правительством Бориса Джонсона растет и среди его однопартийцев: ряд членов правящей Консервативной партии, которые и ранее не поддерживали предлагаемые правительством меры по борьбе с пандемией, считая их чрезмерно суровыми для бизнес-сообщества, выступают за немедленную отставку министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока.

Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/ibEcUTdRuC — Politics For All (@PoliticsForAlI) December 19, 2020

Напомним, с 20 декабря в юго-восточной части Великобритании объявлен карантин четвертого, самого высокого уровня. Отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят как можно больше времени проводить дома, закрываются все магазины, кроме продовольственных и аптек. Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один и на улице. То есть, Рождество более чем одной семьей праздновать не смогут. Также этот регион закрывается на въезд и выезд.

Такое решение было связано с тем, что в Британии был обнаружен новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который является более заразным, чем SARS-CoV-2.