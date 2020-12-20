Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье, 20 декабря, привился от коронавируса в рамках первого этапа вакцинации населения.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на канцелярию главы государства.

"Президент Реувен Ривлин сегодня, в воскресенье, 20 декабря, посетил медицинский центр Хадасса Эйн Керем и прошел вакцинацию от коронавируса. Президент приехал в больницу, чтобы поддержать вакцинацию медицинских бригад и воздать должное их замечательной работе в период борьбы с болезнью по всей стране ", - говорится в сообщении.

Первыми вакцину от коронавируса получат медицинские сотрудники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти.

Вчера мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вакцинировался в прямом эфире.

Напомним, прививку от коронавируса в прямом эфире получил и вице-президент США Майк Пенс. Он стал первым из американских высокопоставленных чиновников, привившимся от инфекции.