В ходе очередной акции протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске силовики 20 декабря уже задержали несколько демонстрантов.

Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, как передает "Интерфакс".

"Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - поделилась правоохранитель.

При этом точное число задержанных Наталья Ганусевич не назвала.

Ранее мы писали, что в Минске силовики стянули спецтехнику в центр города перед началом акции протеста. По последним данным, в белорусской столице пока не отключали мобильный интернет и не закрывали центральные станции метро.

Акция пройдет в "дворовом режиме", по примеру недавнего "Марша соседей". Такой формат призван избежать массовых задержаний демонстрантов.