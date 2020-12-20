Глава государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал, что около 4,1 млн граждан не видно на налоговой карте страны.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) невидимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал он.

Любченко рассказал, что сложившаяся ситуация является доказательством того, что "у нас на одного работающего - двое с ложкой".

В ГНС рассказали, сколько украинцев не платит ноги. Видео: YouTube/Shuster online

Напомним, контролирующий орган осуществляет списание без подачи заявления налогоплательщиком налогового долга (в том числе штрафных санкций и пени) налогоплательщика, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн.

Ранее в ГНС сообщили украинцам о новых сроках давности для проверок.