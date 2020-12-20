В субботу, 19 декабря, в украинской армии зафиксировали уже 36-ю смерть от коронавирусной болезни. Всего за последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 66 военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщило Командование Мединских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 36 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью Covid-19", - сообщили военные.

В пресс-службе рассказали, что умерший находился на стационарном лечении в больнице в городе Днепр с 27 ноября. ПЦР-тест от 28 ноября оказался положительный. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19 декабря состояние военного критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

"По состоянию на 10:00 17 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 939 человек. Всего за время пандемии выздоровели 9 992 человек",- рассказали в ВСУ.

По последним данным, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 449 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток составляет 58 человек.

Ранее мы писали о том, как недавно среди сотрудников МВД было выявлено 360 случаев коронавируса.

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