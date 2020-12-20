В начале следующей недели погода в Украине все еще будет относительно тепло, существенных осадков не ожидается.

Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

В понедельник, 21 декабря, на Левобережье ожидается небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до -6.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, температура ночью и днем от -3 до +2.

На крайнем западе дневная температура составит +1...+6 градусов. Туман будет в большинстве областей, кроме восточных. Ветер переменный, 3-8 м/с.

В Киеве осадков не ожидается, туман. Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +2.

В свою очередь в Центральной геофизической лаборатории рассказали, что в Киеве 21 декабря самая высокая дневная температура за всю историю наблюдений +10,5 градусов была отмечена в 2015 году, а самая низкая ночная температура -20,8 градусов в 1927 году.

Во вторник, 22 декабря, в Украине не будет существенных осадков, однако небольшие ожидаются в Приазовье и на крайнем западе страны. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха на востоке и северо-востоке ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6. На остальной территории ночью -1...-6, днем от -3 до +2.

На крайнем западе страны ночью около 0 градусов, днем +1...+6. В Киеве во вторник также не будет существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Ночная температура составит -2...-4, днем от 0 до -2 градусов.

Напомним, на сегодня синоптики обещали мокрый снег и похолодание.

А на День Святого Николая погода в Украине также была теплой, осадки выпали только в части регионов.