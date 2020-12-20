Сегодня 20 декабря в Минске пройдет очередная акция протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко. В центр столицы республики силовики уже стянули спецтехнику.

Об этом в воскресенье, 20 декабря, информирует портал Tut.by.

По данным журналистов, в центре Минска стоят автозаки и водометы, также силовикам под здание уже привезли колючую проволоку к Дворцу независимости, где расположена резиденция Лукашенко.

Сегодня белорусские оппозиционеры выйдут на "Марш народного трибунала". Акции пройдут в Минске и других городах республики.

Ожидается, что акция пройдет в "дворовом режиме", по примеру недавнего "Марша соседей". Такой формат призван избежать массовых задержаний демонстрантов.

Напомним, протесты с требованиями отставки президента Беларуси Александра Лукашенко продолжаются в стране пятый месяц.

На фоне оппозиционных акций глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне".