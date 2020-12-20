В воскресенье, 20 декабря, в провинции Ван на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. Подземные толчки начались рано утром по местному времени.

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве, передает Anadolu.

Так, подземные толчки были зафиксированы в 07:32 по местному времени в районе Башкале. Эпицентр находился на глубине 12,95 км.

Информация о возможных пострадавших и пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, в районе Антальи в Турции в 14:44 по Киеву произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, эпицентр стихии находился в Средиземном море в районе города Газипаша провинции Анталья.

Также "Страна" рассказывала, что 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. В Измире после удара стихии оказались разрушены 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле. Число жертв в Измире выросло до 114 человек, раненых больше 1 000