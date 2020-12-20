Вечером в субботу, 19 декабря, в Николаеве неизвестный с ножом в руках пытался ограбить кредитную организацию, пригрозив сотруднице ножом. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"19 декабря около 17:45 неизвестный в маске и капюшоне зашел в помещение финансовой организации по ул. Чигрина в Ингульскому районе с ножом в руках и, угрожая им работнице, потребовал отдать имеющиеся деньги. Женщина стала громко кричать и звать на помощь, одновременно нажав кнопку вызова охраны. Из-за этого злоумышленник скрылся, ничего не забрав", - рассказали правоохранители.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье "Разбой". Проводятся следственные действия.

В Николаеве пытались ограбить кредитную организацию. Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку и отобрали у нее миллион гривен.

Также "Страна" рассказывала, что в Херсоне в аэропорту трое грузчиков воровали вещи из багажа пассажиров и сдавали их в ломбард. Общая сумма нанесенного ими ущерба составляет не менее 30 тысяч гривен.