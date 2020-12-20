Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в течение суток пятницы, 18 декабря, заявила, что режим прекращения огня на Донбассе был нарушен 234 раза.

Об этом говорится в отчете организации.

В Донецкой области СММ зафиксировала 232 нарушения режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, из которых 162 произошли в районах на северо-западе от подконтрольного Киеву Широкино (100 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 63 таких нарушений, большинство которых произошли в северном направлении от Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районах к западу от неподконтрольного Киеву населенного пункта Зимогорье (27 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 21 такое нарушение.

Напомним, 16 декабря представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в уклонении от соблюдения режима прекращения огня.

В прошлую субботу, 12 декабря украинские военные зафиксировали 6 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Ранения тогда получили двое бойцов ВСУ.