Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, Игорь Коломойский не может выступать от имени страны, поскольку он является простым олигархом.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Я не уверен, что должен что-то показывать, потому что показывают обычно те, кто хочет на публику продемонстрировать недостоверность своих внутренних решений. Я считаю, что государство четко позиционирует свою политику. Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени Президента Украины, от правительства Украины он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов. Что касается наших стратегических партнеров, то Украина выбрала себе стратегических партнеров - ЕС, НАТО, США - это наши важные партнеры, которые поддерживают нас и в санкционной политике против российской агрессии в Донбассе.

Что касается меня лично, то моя позиция понятная и прямая: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату. И заявления кого-либо не могут влиять на мнение общества по геополитическому направлению Украины", - заявил Зеленский.

Президент Украины так же указал, как он относится и как расценивает заявления Коломойского по банковской сфере.

"Относительно банковской сферы... Мы приняли очень сложный закон о невозможности влияния извне на банковский сектор. Дался он нам очень сложно, принимали его очень долго. Здесь я хотел бы, чтобы международные партнеры проанализировали все партии, которые не голосовали за этот закон. Мне кажется, там есть ответ. Потому что иногда, декларируя свою демократическую или проевропейской позицию, некоторые так называемые проевропейские партии в стенах парламента Украины не голосовали за этот законопроект. Мне кажется, что вот это - еще один показатель не пустой риторики, не пустого политиканства, а реальных действий. Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая Коломойского, сегодня не может влиять.

Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня независимы. Они имеют полную поддержку от меня. Это касается и антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я их не "ломаю", не вмешиваюсь в их серьезные кейсы. Скажу честно, они ко мне, наоборот, обращаются за поддержкой и в очень сложных ситуациях эту поддержку получают.

Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: "Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что иногда по серьезным кейсам вы затягиваете процесс". Ведь на человека могут влиять, когда он дает эту возможность. Мне народ дал такой мандат доверия, я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен", - сказал глава державы.

Напомним, в ходе интервью Зеленский рассказал о ситуации с вакцинами в Украине, а также о желании построить на территории страны Диснейленд.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.