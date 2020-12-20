Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание построить на территории страны Диснейленд, так как не все могут позволить себе посетить подобный парк развлечений в США или Франции.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все", - сказал глава государства.

Зеленский заявил это в конце интервью в ответ на вопрос журналиста о том, что бы глава государства хотел бы донести до американской аудитории, учитывая что вскоре президентом США станет демократ Джо Байден.

Также в ходе интервью президент Украины коснулся темы вакцин от коронавируса. Зеленский сказал, что гражданам будет трудно объяснить, почему государство не закупает российский препарат, в то время как западные аналоги все еще не появились в стране.

Полный перевод интервью президента американскому изданию можно прочитать здесь.