По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 24,816 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ООО "Оператор ГТС Украины".

Так, согласно размещенной информации, лишь за пятницу, 18 декабря, было отобрано 87,48 млн. куб. м газа. В Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

В то же время на территории Украины без учета Крыма находится 12 подземных хранилищ газа, общей активностью около 31 млрд куб.м.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий и первых сильных морозов в Западной Европе стоимость газа на спотовом рынке, на котором его покупает Украина, поднялась до максимального значения за последние двадцать месяцев.

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