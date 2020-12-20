Вслед за премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прививку от коронавируса в прямом эфире получил и вице-президент США Майк Пенс. Он стал первым из американских высокопоставленных чиновников, привившимся от инфекции.

Соответствующее видео обнародовал телеканал NBC.

Вместе с вице-президентом привились его жена Карен Пенс и главный хирург США Джером Адамс. В Белом доме отметили, что Пенс пошел на такой шаг, чтобы повысить доверие общественности к безопасности и эффективности препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech.

Во время вакцинации Пенс назвал вакцину от коронавируса "медицинским чудом", добавив, что "ничего не почувствовал" во время укола.

Напомним, избранный будущим президентом США Джо Байден вакцинируется этим же препаратом в понедельник, 21 декабря.

Ранее мы писали, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США 11 декабря одобрило вакцину от коронавируса, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech.