В воскресенье, 20 декабря, синоптики и спасатели объявили на территории Украины штормовое предупреждение из-за густого тумана, который ожидается по всей территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром на Правобережье, а также в Черниговской и Сумской областях ожидается сильный туман. Видимость будет в районе 200-500 метров. В связи с этим спасатели объявили первый уровень опасности, желтый.

До этого мы рассказывали, что с предупреждением о тумане 20 декабря выступили чиновники из Киевской администрации. Они призвали водителей быть осторожнее на дорогах, снизив среднюю скорость.

Напомним, согласно прогнозу, 20 декабря на большей части территории страны обильных осадков не будет, однако в некоторых регионах температура опустится до -5 градусов и пойдет снег.