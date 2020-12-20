На Фиджи разбушевался мощнейший ураган Яса, который оставил местных жителей без крова и пресной воды. Остров Киа, входящий в состав государства, был полностью разрушен стихией. В результате урагана погибли четыре человека.

Об этом информирует агентство Reuters.

Аэрофотосъемка показала, что в провинция Буа на северном острове Вануа-Леву разрушено 70% инфраструктуры, в то время как небольшой остров Киа был уничтожен полностью.

Самый большой остров архипелага Вити-Леву, где проживают около трех четвертей фиджийцев, избежал худшего сценария, однако Вануа-Леву и другие небольшие острова остались без домов и воды. Проблемы со связью и плохая погода затрудняют работу по оценке ущерба, но добровольцы Красного Креста помогают нуждающимся.

Австралия направляет самолеты ВВС для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана, и при необходимости предложила Фиджи дополнительную помощь.

Напомним, недавно на Филиппинские острова обрушился мощнейший ураган "Гони", скорость ветра в котором достигла 225 км/ч. Тайфун передвигается на скорости около 25 км/ч.

Ранее мы рассказывали, что в 2020 году произошло так много ураганов, что у американских метеорологов закончились имена для их названий.