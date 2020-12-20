Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наша страна действительно имеет проблемы с получением западных вакцин от коронавируса и в такой ситуации, по его словам, украинскому обществу будет трудно объяснить, почему мы не хотим получать российскую вакцину.

О этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

Уже из самого вопроса журналиста следует, что с получением вакцины у Украины есть некие проблемы.

"Переговоры о закупке вакцины Pfizer - они были остановлены из-за недавнего запрета экспорта препарата из США? Если российская вакцина "Спутник" удовлетворит требования Украины, вы позволите ее производство на территории вашей страны?", - таким образом формулируется вопрос.

Зеленский наличие проблема признает.

"Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть и я признаю этот факт. Я с этим борюсь", - сказал Зеленский.

При этом, по его словам, ситуация с задержкой поставок западных вакцин может стать и "геополитическим ударом" с учетом фактора наличия российской вакцины, от получения которой Украина пока отказывается.

"Вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", - сказал президент.

Зеленский ушел от ответа на вопрос будет ли Украина брать российскую вакцину, если она окажется безопасной: "все очень просто. Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена - Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины".

Впрочем, из этого ответа можно понять, что Зеленский не исключает возможность применения в Украине и российской вакцины, если не будут в ближайшее время поставки с Запада.

Напомним, ранее в России заявляли, что вакцину "Спутник V" может выпускать компания "Биолек", расположенная в Харькове.