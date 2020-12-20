За последние сутки в США выявили более 400 тысяч новых случаев коронавирусной болезни - это новый антирекорд с начала пандемии. В это число также включены неподтвержденные случаи Covid-19 в штате Техас.

Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Так, в США выявили еще 403 359 новых больных с Covid-19, общее число случаев выросло до 17 391 270.

Ранее рост числа инфицированных коронавирусом за сутки в Штатах не превышал 250 тысяч. В ведомстве объяснили, что резкий скачок числа случаев связан с тем, что штат Техас стал включать в общее число инфицированных тех пациентов, у кого инфекция считается вероятной, а не подтвержденной. Вероятные случаи в Техасе составили 171 505, подтвержденные - 13 253. Всего штат сообщил о 184 758 заболевших - это число вошло в статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Общее число летальных случаев от коронавируса в США выросло до 312 636 (+2 756 за сутки)

Недавно мы сообщали о том, как в штате Юта коронавирус обнаружили у дикой норки. Это первый случай заболевания Covid-19 у дикого животного в стране.

Также "Страна" сообщала о том, как американская компания Moderna, которая занимается производством вакцины от коронавируса, уничтожила 400 тысяч доз препарата.