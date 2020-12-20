На утро воскресенья, 20 декабря, в Украине подтвердились всего 8 325 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом он рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

"8 325 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников", - сказал он.

Степанов уточнил, что за прошлые сутки 3 037 человек были госпитализированы. 116 пациентов скончались. Выздоровели 6 626 украинцев.

"За все время пандемии в Украине заболели 964 448 человек; выздоровели 581 162 пациента; летальных случаев - 16 585; проведено ПЦР-тестирований - 5 280 954", - рассказал министр.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Одесской (814), Запорожской (675), Киевской (592), Харьковской (520) областях и Киеве (756).

Напомним, помощь Евросоюза Украине в рамках программы макрофинансовой поддержки, связанной с пандемией коронавируса, оказалась кредитом на 15 лет.

Также мы писали, что Всемирный банк выделит Украине $300 млн кредита на борьбу с последствиями пандемии и соцпомощь населению.