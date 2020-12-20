С сегодняшнего дня, 20 декабря, в Нидерландах вводится запрет на пассажирские перевозки из Великобритании, поскольку там нашли мутировавший коронавирус.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Так, запрет на поездки из Великобритании будет действовать до 1 января. Правительство утверждает, что следит за развитием событий с новой мутацией вируса и рассматривает дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

Кроме того, власти Нидерландов заявили, что в начале декабря был обнаружен штамм такого же вируса, как и в Великобритании. Поэтому гражданам порекомендовали не путешествовать без особой надобности.

Напомним, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

Также "Страна" рассказывала, что вакцинация от коронавируса в Великобритании началась с проблемами. Тем, кто страдает от аллергии, порекомендовали не делать прививку.