В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев по состоянию на 21 декабря. За последние сутки заразилось еще 6 545 человек, излечилось 5 106 пациентов и скончалось 80.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 101 123 случая

Винницкая область - 21 035 случаев

Волынская область - 30 773 случая

Днепропетровская область - 53 155 случаев

Донецкая область - 32 513 случая

Житомирская область - 36 774 случая

Закарпатская область - 27 195 случаев

Запорожская область - 47 789 случаев

Ивано-Франковская область - 42 026 случаев

Киевская область - 53 463 случая

Кировоградская область - 7 817 случаев

Луганская область - 8 900 случаев

Львовская область - 56 953 случая

Николаевская область - 27 017 случаев

Одесская область - 64 589 случаев

Полтавская область - 31 961 случай

Ровенская область - 38 656 случаев

Сумская область - 38 170 случаев

Тернопольская область - 32 498 случаев

Харьковская область - 65 414 случая

Херсонская область - 15 814 случая

Хмельницкая область - 36 814 случая

Черкасская область - 34 945 случаев

Черновицкая область - 38 363 случая

Черниговская область - 27 236 случаев

Напомним, применение вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам. Теперь для запуска кампании по вакцинации в странах ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии.

Как сообщала "Страна", в США медики выявили новый опасный, но редкий симптом Covid-19, который проявляется в воспалении роговицы. За два месяца в Нью-Йорке было зарегистрировано три таких случая.