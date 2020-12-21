Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 21 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев по состоянию на 21 декабря. За последние сутки заразилось еще 6 545 человек, излечилось 5 106 пациентов и скончалось 80.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 101 123 случая
- Винницкая область - 21 035 случаев
- Волынская область - 30 773 случая
- Днепропетровская область - 53 155 случаев
- Донецкая область - 32 513 случая
- Житомирская область - 36 774 случая
- Закарпатская область - 27 195 случаев
- Запорожская область - 47 789 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 026 случаев
- Киевская область - 53 463 случая
- Кировоградская область - 7 817 случаев
- Луганская область - 8 900 случаев
- Львовская область - 56 953 случая
- Николаевская область - 27 017 случаев
- Одесская область - 64 589 случаев
- Полтавская область - 31 961 случай
- Ровенская область - 38 656 случаев
- Сумская область - 38 170 случаев
- Тернопольская область - 32 498 случаев
- Харьковская область - 65 414 случая
- Херсонская область - 15 814 случая
- Хмельницкая область - 36 814 случая
- Черкасская область - 34 945 случаев
- Черновицкая область - 38 363 случая
- Черниговская область - 27 236 случаев
Напомним, применение вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам. Теперь для запуска кампании по вакцинации в странах ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии.
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