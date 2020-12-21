Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев по состоянию на 21 декабря. За последние сутки заразилось еще 6 545 человек, излечилось 5 106 пациентов и скончалось 80.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

  • Киев - 101 123 случая
  • Винницкая область - 21 035 случаев
  • Волынская область - 30 773 случая
  • Днепропетровская область - 53 155 случаев
  • Донецкая область - 32 513 случая
  • Житомирская область - 36 774 случая
  • Закарпатская область - 27 195 случаев
  • Запорожская область - 47 789 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 026 случаев
  • Киевская область - 53 463 случая
  • Кировоградская область - 7 817 случаев
  • Луганская область - 8 900 случаев
  • Львовская область - 56 953 случая
  • Николаевская область - 27 017 случаев
  • Одесская область - 64 589 случаев
  • Полтавская область - 31 961 случай
  • Ровенская область - 38 656 случаев
  • Сумская область - 38 170 случаев
  • Тернопольская область - 32 498 случаев
  • Харьковская область - 65 414 случая
  • Херсонская область - 15 814 случая
  • Хмельницкая область - 36 814 случая
  • Черкасская область - 34 945 случаев
  • Черновицкая область - 38 363 случая
  • Черниговская область - 27 236 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, применение вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам. Теперь для запуска кампании по вакцинации в странах ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии.

Как сообщала "Страна", в США медики выявили новый опасный, но редкий симптом Covid-19, который проявляется в воспалении роговицы. За два месяца в Нью-Йорке было зарегистрировано три таких случая.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.