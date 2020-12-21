Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал лучших футболистов за всю историю этого вида спорта.

Об этом он рассказал в эфире Youtube-канал "Денисов Time".

Видео: Великий футбол

Андрей Шевченко в числе лучших назвал Криштиану Роналду, Марадону и Пеле.

"Лев Яшин - это легенда, но я никогда не видел его, как он играл, мне трудно судить. За него голосовали многие журналисты в течение многих лет, и я думаю, это будет правильный выбор. В защите точно Мальдини, справа Кафу. Я играл с этими замечательными футболистами, Паоло и Кафу - это история мирового футбола.

Нападающий мне в пару? У меня была замечательная карьера, я доволен и исполнил все свои мечты. И думаю, что в истории были гораздо лучшие футболисты. Правильно было бы остановить свой выбор на Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Марадоне, Пеле - это все игроки, которые однозначно сделали в футболе больше, чем кто-либо", - заявил Андрей Шевченко.

Напомним, нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси сравнялся со знаменитым бразильским футболистом Пеле в количестве голов, забитых за одну команду.

Как сообщала "Страна", сборная Украины примет команды Финляндии и Казахстана во Львове в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.