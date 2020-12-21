Андрей Шевченко назвал лучших футболистов за всю историю. Видео
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал лучших футболистов за всю историю этого вида спорта.
Об этом он рассказал в эфире Youtube-канал "Денисов Time".
Видео: Великий футбол
Андрей Шевченко в числе лучших назвал Криштиану Роналду, Марадону и Пеле.
"Лев Яшин - это легенда, но я никогда не видел его, как он играл, мне трудно судить. За него голосовали многие журналисты в течение многих лет, и я думаю, это будет правильный выбор. В защите точно Мальдини, справа Кафу. Я играл с этими замечательными футболистами, Паоло и Кафу - это история мирового футбола.
Нападающий мне в пару? У меня была замечательная карьера, я доволен и исполнил все свои мечты. И думаю, что в истории были гораздо лучшие футболисты. Правильно было бы остановить свой выбор на Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Марадоне, Пеле - это все игроки, которые однозначно сделали в футболе больше, чем кто-либо", - заявил Андрей Шевченко.
Напомним, нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси сравнялся со знаменитым бразильским футболистом Пеле в количестве голов, забитых за одну команду.
Как сообщала "Страна", сборная Украины примет команды Финляндии и Казахстана во Львове в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.