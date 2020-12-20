Известный украинский хореограф, 90-летний народный артист Григорий Чапкис, который женат на 38-летней красавице, попал в больницу с диагнозом двусторонняя пневмония, но коронавирус у него не обнаружили.

Об этом сообщает "Гордон".

По словам артиста, в больнице он находится уже четвертый день, а стало хуже в ночное время суток. После того, как Чапкис пришел в больницу утром, у него взяли анализы, сделали тест на коронавирус и через два дня врачи показали отрицательный результат.

"Мне стало плохо... я начал задыхаться... Думал, что это (корона - Ред.)вирус. Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса. Меня изолировали... мне выходить нельзя... никого не пускают", - сказал он.

Несмотря на то, что коронавирус не обнаружен, Чапкиса решили все же изолировать. Находится он в 12 городской больнице Киева, в одиночной палате ортопедического отделения.

Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис, награжден орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

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