Полиция сообщила о тройном убийстве на Донбассе, для расследования смерти троих человек с явными признаками насильственной гибели подняли весь личный состав местного отделения полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери. Открыто уголовное производство, полицейские проверяют все версии совершения преступления", - рассказали копы.

На розыск преступников подняли весь личный состав местной полиции, территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области. Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Госбюро расследований выяснили мотивы военнослужащего, который на Донбассе избил сослуживца и поджег его. Оказалось, что он хотел завладеть суммой в чуть менее 10 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", из 59 бригады в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с оружием дезертировал один из бойцов.