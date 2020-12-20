По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, число зараженных коронавирусом на планете перевалило за 76 миллионов. За последние сутки стало известно более чем о 700 тысячах новых случаев заражения.

Об этом свидетельствуют официальные данные университета Дж. Хопкинса. Общее число зараженных уже 76 291 671 человек.

Так, за все время пандемии по причинам, связанным с последствиями заражения коронавирусом на Земле умерли 1 685 544 человека.

В Украине, согласно статистике ВОЗ зафиксировано 956 123 случая коронавируса, 16 469 человек уже скончались.

Напомним, в Британии объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса.

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