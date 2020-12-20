Скандально известный российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев) и историк моды, театральный художник, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев повятся вместе в одном из эпизодов программы "Давай поженимся".

Об этом Александр Васильев сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Моя первая встреча Моргенштерном в эфире программы "Давай поженимся". Смотрите 24 декабря на Первом канале", - сообщил историк моды.

Напомним, Моргенштерн собирается приехать в Украину в июне 2021 года, чтобы дать три концерта. Первый запланированный концерт рэпера состоится 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Также мы рассказывали о совместном треке Моргенштерна и американского рэпера Lil Pump. Песня называется "Watafuk?!". Меньше чем за день, видео с треком собрало больше 2 млн просмотров и заняло первое место среди трендов русского сегмента YouTube.