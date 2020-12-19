С просьбой о признании беженцем или лицом, которое нуждается в помощи, в Украину обратились уже пятнадцать граждан Беларуси. За период с августа по ноябрь 2020 года решения о признании граждан Беларуси беженцами украинская государственная миграционная служба не постановляла.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на официальный ответ от ГМСУ.

"К территориальным органам ГМСУ в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. Относительно 10 лиц территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса относительно признания беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - говорится в сообщении ГМСУ.

Речь идет о периоде после 9 августа, когда в республике Беларусь прошли президентские выборы, после которых начались массовые протесты.

Напомним, глава КГБ Беларуси заявил о подготовке страны к войне весной.

Также сообщалось, что Беларусь полностью закрывает сухопутную границу из-за коронавируса.