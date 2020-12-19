Сборная Украины примет команды Финляндии и Казахстана во Львове в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ).

"Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей национальной сборной Украины с командами Финляндии и Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022. Рассмотрев предложения ООО "УАФ Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной, исполком УАФ определил стадион "Арена Львов" во Львове местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина - Финляндия (28 марта 2021) и Украина - Казахстан (31 марта 2021)", - заявили в УАФ.

Также исполнительный комитет УАФ в рамках последнего заседания утвердил единый календарь спортивно-массовых мероприятий на 2021 год, процедурный Регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.

Напомним, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила символическую сборную 2020 года по версии самих игроков.

Как сообщала "Страна", нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси сравнялся со знаменитым бразильским футболистом Пеле в количестве голов, забитых за одну команду.