Самый старый нижегородский вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальной среде как Вадик Белый, умер по причине инсульта. Ему было 49 лет.

Об этом пишет "Прайм Крайм".

Владислав Леонтьев, осужденный за мошенничество, был "коронован" в 1995 году и считался самым старым нижегородским вором в законе, после того как умер Владимир Вагин, известный по кличке Вагон.

Напомним, "Страна" разобралась, в чем разница между красными и черными местами лишения свободы, почему многим невыгодно менять такое положение и воры и администрация делят контроль над украинскими тюрьмами.

Также сообщалось, что арестанты выманивают деньги у женщин и стариков. Один из самых популярных способ зарабатывания денег на зоне - "развод на любовь" доверчивых женщин или, как их называют на зоне, "дойных коров".