В Новоселовке Нововодолажского района Харьковской области 11-летний мальчик катался на санках с горки, ударился головой и скончался до приезда скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков. Сообщение о происшествии в селе Новоселовка Нововодолажского района, поступило в полицию 19 декабря около 13:30", - указано в сообщении.

Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти, сейчас открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, из-за зернышка кукурузы в Тернопольской области умер ребенок возрастом год и два месяца. Но родственники девочки уверены: потеряли ее из медиков, которые не оказали должной помощи. Врачи же утверждают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.

Как сообщала "Страна", в Жидачове Львовской области двухлетний мальчик Василий Сорокапуд играл зажигалкой и случайно поджег себя. Спасти его не удалось - он скончался.