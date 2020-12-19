В пятницу, 18 декабря, почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич передал через посольство Украины гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом пишет УНН со ссылкой на слова консула.

"К сожалению, вторая волна коронавируса накрыла всю Европу. Не стала исключением в этом плане и Украина. Для оказания необходимой помощи Консульство Украины в Хорватии передало 15 тысяч медицинских защитных масок производства Splendor, а также средства дезинфекции компании Labud", - рассказал консул.

Также Пирич уточнил, что гуманитарная помощь поступит в больницы Киева, а все противокоронавирусные средства, которые произведены в Хорватии имеют сертификацию Евросоюза. Оказание гуманитарной помощи планируется также и для Днепра и других городов Украины.

"Я очень благодарен послу Украины Василию Кириличу за очень тесное и плодотворное сотрудничество. Мы и в дальнейшем будем осуществлять тесное взаимодействие для преодоления угрозы и последствий вирусной опасности", - добавил консул.

Напомним, помощь Евросоюза Украине в рамках программы макрофинансовой программы, связанной с пандемией коронавируса, оказалась кредитом на 15 лет.

Также мы писали, что Всемирный банк выделит Украине $300 млн кредита на борьбу с последствиями пандемии и соцпомощь населению.