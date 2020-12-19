Астрономы предупредили о зрительном слиянии Сатурна и Юпитера 21 декабря, которое будет видно невооруженным взглядом. Предполагается, что именно этот процесс две тысячи лет назад приняли за восхождение Вифлеемской звезды.

Об этом сообщает ВВС.

Так, сближение планет играет чрезвычайно важную роль по двум причинам. Согласно первой, в последний раз планеты сближались так сильно около 800 лет назад и, хоть в дальнейшем была возможность наблюдать за менее выраженным процессом, полное слияние считается очень редким, а рассмотреть его в телескоп так никому и не удалось.

Галилей впервые наблюдал Юпитер и Сатурн в 1610 году, а это за 13 лет до последнего по-настоящему близкого слияния. "Однако нет никаких свидетельств того, что кто-нибудь наблюдал за слиянием 1623 с помощью телескопа", - говорят астрономы.

Кроме того это начнется с 18:30 до 18:37 по киевскому времени 21 декабря - в день зимнего солнцестояния. На основе таких совпадений некоторые исследователи предполагают, что именно слияние могли принять за восхождение Вифлеемской звезды.

За слиянием можно будет наблюдать невооруженным взглядом, планеты останутся в состоянии такой близости около пяти дней, а затем снова разойдутся.

"В любой из ближайших вечеров, если небо будет ясным, то стоит воспользоваться этим шансом, поскольку погода (в Британии - Ред.) не такая уж хорошая", - рассказал доктор физических наук Каролин Кроуфорд из Института астрономии Кембриджского университета.

Чтобы отыскать точку слияния на небе, необходимо будет найти звезды Дабих и Альгеда в созвездии Козерога. Немного правее и ниже окажутся планеты, однако сиять они будут даже ярче, чем звезды-ориентиры.

Напомним, к Земле приблизились два астероида, размер одного из них сопоставим с размерами авиалайнера.

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