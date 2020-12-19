Американский актер Джим Керри, который удалился из Facebook, заявил, что больше не будет исполнять роль Джо Байдена в музыкально-юмористическом шоу Saturday Night Live.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Хотя я должен был исполнять роль всего 6 недель, я был очень рад, что меня избрали президентом SNL. Я хотел бы идти вперед, зная, что Байден победил", - указано в сообщении.

Также актер заявил, что был лишь одним из "длинной череды гордых Байденов SNL".

Напомним, в Голливуде распалась очередная звездная пара. Знаменитый американский киноактер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага официально объявили о расставании. Отношения 35-летней актрисы со всемирно известным комиком продлились чуть меньше года. Джим Керри и Джинджер Гонзага впервые вместе вышли в свет на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Также влюбленная парочка работала над съемками сериала "Умираю со смеху", где Керри выступал в качестве продюсера, а также в фильме "Шучу".

Как сообщала "Страна", звезда Голливуда, всемирно известный актер Джим Керри в своем Twitter разместил карикатуру на Дональда Трампа и Владимира Зеленского.