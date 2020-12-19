Эксперты назвали главным отличием кашля у больных Covid-19 отсутствие мокроты. Но сухой кашель может указывать и на другие заболевания у пациента.

Об этом пишет BestLife.

Так, даже при интенсивном кашле у пациентов с коронавирусной болезнью не выделяется мокрота. В то же время, сухой кашель может быть симптомом и ряда других заболеваний, кроме Covid-19, в частности астмы или аллергии. Но во время астмы при кашле характерны хрипы, а аллергический кашель проходит сразу после приема лекарств, оба этих признака не характерны для кашля при коронавирусе.

Напомним, в странах Европы фиксируют высокий рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Также мы писали, что в мире обнаружили малышей, которые родились с антителами к коронавирусу. Их мамы перенесли коронавирус во время беременности.