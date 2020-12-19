На площади Свободы в Харькове зажгли новогоднюю гирлянду на главной елке города, однако в этом году решили обойтись без концертов и ярмарки.

Об этом сообщает Укринформ.

"В этом году главную елку открыли в полупраздничном режиме. Главная цель - избежать скопления, опасного во время пандемии. Мы разработали для елки такое программное обеспечение, чтобы мерцание тысяч огоньков можно было увидеть не только на площади, но и на расстоянии, на соседних улицах и площадках", - рассказала отвечающий за внешний вид елки художник Светлана Дуденко.

Несмотря на ограничения, на площади оставили актера в костюме Деда Мороза, правда в этом году победителям конкурсов он подарки не раздает в соответствии с мерами безопасности, а поощряет детей словесно.

Концерты заменили записанной музыкой, детям предлагают прокатиться на сказочном паровозе в киндер-городке, а взрослым предлагают глинтвейн и пирожки.

В отличие от Киева, около Харьковской елки необычных ситуаций не происходило, а территорию патрулируют правоохранители.

Напомним, "Укрзализныця" запустила праздничный поезд на детской железной дороге в Киеве. "Полярный экспресс" будет курсировать 19 и 20 декабря, а также начиная с 25 декабря до 7 января включительно без выходных.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Софийской площади торжественно зажгли главную елку Украины. За яркими огнями, которые осветили зеленую красавицу пришли наблюдать сотни человек. Причем не обошлось без ЧП. От салюта загорелся бант. Организаторы призвали всех к спокойствию.