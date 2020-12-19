Епифаний рассказал, что верующих среди молодежи стало меньше. Скриншот из видео

Количество верующих среди молодежи стало меньше на 15 процентов. Такой упадок количества воцерковленных молодых людей произошел за последние 10 лет.

Об этом глава ПЦУ Епифаний заявил в интервью "Радио Свобода", обнародованном в YouTube.

"Время общего обращения после советского атеизма уже прошло. То есть каждому священнику и архиерею на месте надо упорно работать, привлекая особенно молодежь. Потому, согласно последней статистике, за 10 лет мы видим, что на 15% среди молодежи меньше стало верующих. И я акцентировал внимание на том, что нужно находить новые какие-то примеры, миссии, обращения, просвещение нашей украинской молодежи. Ведь со временем мы увидим, что этот процесс будет углубляться", - считает Епифаний.

Также он добавил, что если церковь будет требовать от прихожан максимальных усилий в духовной практике, то может совсем их потерять. 

Епифаний о сокращении количества прихожан с 36:15

Напомним, Епифаний заявил, что не против легализации марихуаны, но только в медицинских целях.

Также "Страна" сообщала, что по мнению Епифания Иуда повесился из-за коррупции.

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