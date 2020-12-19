Количество верующих среди молодежи стало меньше на 15 процентов. Такой упадок количества воцерковленных молодых людей произошел за последние 10 лет.

Об этом глава ПЦУ Епифаний заявил в интервью "Радио Свобода", обнародованном в YouTube.

"Время общего обращения после советского атеизма уже прошло. То есть каждому священнику и архиерею на месте надо упорно работать, привлекая особенно молодежь. Потому, согласно последней статистике, за 10 лет мы видим, что на 15% среди молодежи меньше стало верующих. И я акцентировал внимание на том, что нужно находить новые какие-то примеры, миссии, обращения, просвещение нашей украинской молодежи. Ведь со временем мы увидим, что этот процесс будет углубляться", - считает Епифаний.

Также он добавил, что если церковь будет требовать от прихожан максимальных усилий в духовной практике, то может совсем их потерять.

Епифаний о сокращении количества прихожан с 36:15

Напомним, Епифаний заявил, что не против легализации марихуаны, но только в медицинских целях.

Также "Страна" сообщала, что по мнению Епифания Иуда повесился из-за коррупции.