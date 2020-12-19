Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вакцинировался от коронавируса в прямом эфире. Он стоял первым из граждан страны, который получил вакцину.

Соответствующее видео обнародовано на странице премьера в Facebook.

"По дороге на вакцинацию сегодня вечером я думал о детях, которые заботятся о своих родителях. О внуках, которые хотят по-настоящему обнять дедушку и бабушку. Владельцы бизнеса должны иметь возможность открыть собственное дело. За возможность снова открыть нашу страну и вернуть ее к тому, что было", - сказал Нетаньяху.





Напомним, Израиль отправил в "красный" список из-за Covid-19 все страны мира.

Также мы писали, что Израиль закупил 6 миллионов доз вакцины от коронавируса разработанной компанией Moderna. Этого количества должно хватить на треть населения страны.