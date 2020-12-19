В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Вскоре после премьера Британии о введении жестких карантинных мер объявили главы правительств Уэльса и Шотландии. Въезд и выезд из Шотландии, где количество случаев заражения новым вариантом вируса достигло 17, на рождественский период запрещены.

В Уэльсе отменяются рождественские торжества, на всей его территории вводится локдаун, заявил первый министр Марк Дрейкфорд после совещания с экспертами о развитии ситуации с новым вариантом коронавируса.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.

Советники британского правительства по борьбе с пандемией говорят, что нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

Ранее британское законодательство предусматривало три уровня ограничений. Третий, действующий сейчас, вводился при "очень высокой эпидемиологической опасности".

Таким образом сейчас, отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят как можно больше времени проводить дома, закрываются все магазины, кроме продовольственных и аптек.

Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один и на улице. То есть, Рождество более чем одной семьей праздновать не смогут.

"Я знаю, с какими эмоциями люди относятся к этому времени года. Я знаю, каким это будет разочарованием", - отметил премьер Британии.

Четвертый уровень ограничений пока вводится на две недели, до 30 декабря.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Великобритании началась с проблемами. Тем, кто страдает от аллергии, порекомендовали не делать привику.

Также сообщалось, что в Великобритании вакцину от коронавируса ввели Шекспиру.