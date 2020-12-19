Временное ослабление жесткого карантина на Рождественские праздники в Британии пришлось отменить по крайней мере для юго-восточных регионов, а также сократить для остальных субъектов государства.

Об этом сообщает ВВС.

Так, с 20 декабря в силу вступают ограничения, определенные для каждого региона индивидуально по разделению страны на зоны в соответствии с уровнем заболеваемости коронавирусом.

Ослабление карантинных ограничений, которое планировалось ввести для празднования Рождества и Нового года, будет отменено в "красной" зоне или на территориях с так называемым четвертым уровнем. В частности, в Лондоне, Кенте, Эссексе и Бедфордшире, Беркшире, Суррее (кроме Уэверли), Госпорте, Хаванте, Портсмуте, Ротере и Гастингсе. Там британцам разрешается общаться только с членами своей семьи.

В остальных же регионах Англии, Шотландии и Уэльса ослабление сократили до пяти дней перед Рождеством, ранее на празднование отводилось две недели. Об изменениях премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил в ходе пресс-конференции после того, как медики зафиксировали слишком быстрое распространение нового штамма коронавирусной инфекции.

Напомним, правительство Швеции изменило мнение касательно мер борьбы с распространением коронавируса и вводит масочный режим в стране с 24 декабря. И, хотя, полный локдаун власти пока вводить не собираются, однако ряд карантинных ограничений все же будет задействован впервые с начала эпидемии.

Как сообщала "Страна", правительство Италии ужесточило карантин на новогодние праздники в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.