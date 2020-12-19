Начиная с воскресенья, 20 декабря, Министерство здравоохранения Израиля занесет в "красную зону" (наиболее опасную по распространению коронавируса) все страны мира. Это означает, что все, кто прибудет в Израиль должны будут соблюдать карантин.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Итак, начиная с 20 декабря, каждый, кто прилетает в Израиль будет обязан соблюдать карантин в течение 14 дней. Сократить самоизоляцию до 10 дней можно сдав два теста на коронавирус, один сразу в аэропорту, а второй - спустя 9 дней после прибытия. В случае, если оба теста окажутся отрицательными, карантин можно будет прекратить.

Те, кто прилетит в Израиль до 26 декабря из стран, которые до воскресенья считались "зелеными" смогут не соблюдать двухнедельный карантин. Авиакомпании страны высказали свое возмущение таким решением Минздрава, поскольку это предполагают уменьшение пассажиропотока.

Напомним, Италия ввела локдаун на новогодние праздники и установила правила для походов в гости.

Также сообщалось, что с19 декабря Австрия ввелаобязательный карантин для всех приезжающих в страну иностранцев.