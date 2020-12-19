Во Львовской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом, от удара скончался водитель легкового авто, о прочих пострадавших пока что неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

"В результате столкновения автомобиля "Шкода" с микроавтобусом погиб водитель легковушки - правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Полицейские призывают водителей: будьте предельно внимательны и осторожны на дороге в темное время суток, не превышайте скорости и не делайте рискованных маневров", - рассказали в полиции.

Так, авария произошла на участке трассы М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" между селами Красное и Великая Ольшаница в Золочевском районе около часу ночи. "Шкода Октавия" под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "Мерседес Бенц Спринтер" с прицепом, за рулем которого находился 38-летний житель города Хмельницкий.

Правоохранители уже начали расследование дела по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 17 декабря во Львовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали десять человек.

Как сообщала "Страна", во время столкновения с микроавтобусом автомобиля сержанта батальона полиции особого назначения "Луганск-1" имени Сергея Губарова в Луганской области скончался военнослужащий, а троих пассажиров пришлось госпитализировать.