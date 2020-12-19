Столкновение двух авто произошло во Львовской области . Фото: Нацполиция

Во Львовской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом, от удара скончался водитель легкового авто, о прочих пострадавших пока что неизвестно. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

"В результате столкновения автомобиля "Шкода" с микроавтобусом погиб водитель легковушки - правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Полицейские призывают водителей: будьте предельно внимательны и осторожны на дороге в темное время суток, не превышайте скорости и не делайте рискованных маневров", - рассказали в полиции. 

Смертельное ДТП под Львовом

Так, авария произошла на участке трассы М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" между селами Красное и Великая Ольшаница в Золочевском районе около часу ночи. "Шкода Октавия" под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "Мерседес Бенц Спринтер" с прицепом, за рулем которого находился 38-летний житель города Хмельницкий.

Правоохранители уже начали расследование дела по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Под Львовом произошло смертельное ДТП

Напомним, вечером 17 декабря во Львовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали десять человек

Как сообщала "Страна", во время столкновения с микроавтобусом автомобиля сержанта батальона полиции особого назначения "Луганск-1" имени Сергея Губарова в Луганской области скончался военнослужащий, а троих пассажиров пришлось госпитализировать

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