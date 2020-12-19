Сегодня в Киеве на Софиевской площади зажглась главная елка Украины. Но зажглась она не без приключений.

Как передает с места событий корреспондент "Страны", во время церемонии начался пожар, а сама церемония сильно задержалась.

Елка должна была засиять в 19.00, однако это произошло почти на 40 минут позже.

Замерзнувшие от долгого ожидания на морозе люди (а пришло очень много народу) шутили, что если сейчас ёлку не зажгут, "мы зажжем её сами".

И буквально через несколько минут эти слова оказались пророческими.

Около 19.40 по киевскому времени главная елка засияла. Она зажглась зелёным цветом, звезда на верхушке переливалась из золотого в серебряный, от неё отходило вниз множество золотых подвесных гирлянд.

После зажжения ёлки начался салют. От одного из залпов, который почему-то был направлен не в небо, а вниз, на головы людей, начался пожар - загорелся декоративный бант, размещённый на той же металлической конструкции, что и файеры.

Никто из зрителей не пострадал, все успели вовремя отойти от очага возгорания.

Буквально за минуту пожар потушили силами мужчин, стоявших неподалёку. Они побежали за огнетушителями в ближайший "домик", где продавали глинтвейн.

После происшествия на месте проводил опрос свидетелей сотрудник инспекции по пожарной безопасности. Однако комментировать, какие санкции грозят организаторам за пожар, он не стал.

Как сообщала "Страна", в Чаплинке, Херсонской области, тоже сгорела главная елка города. По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды, сейчас на площади остался только истлевший каркас.

Также "Страна" писала, что в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади сотни людей собрались посмотреть на то, как будут торжественно зажигать главную елку Украины.