В субботу, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади торжественно зажгли главную елку Украины. За яркими огнями, которые осветили зеленую красавицу пришли наблюдать сотни человек. Причем не обошлось без ЧП. От салюта загорелся бант. Организаторы призвали всех к спокойствию.

Об этом передает с места событий корреспондент "Страны"

На металлической конструкции прямо над головами людей, которые пришли посмотреть на открытие ёлки, внезапно начался салют. От него загорелся декоративный бант. Его через минуту потушили огнетушителями из ближайшего "домика" с глинтвейном. И ещё оторвалась одна гирлянда в процессе пожара.

Файеры, от которых началось возгорание, были направлены вниз, прямо на людей. И там как раз находился корреспондент "Страны".

Напомним, о том как в Киеве зажигают главную елку Украины идет прямая трансляция.

Также сообщалось, что в этом году в Офисе президента решили максимально уделить внимание празднику Святого Николая.