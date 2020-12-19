Украинский боксер Александр Усик не выступает радикально против того, чтобы бывший чемпион WBO Тайсон Фьюри сразился за пояс с Энтони Джошуа, однако был бы не против выйти на ринг с действующим чемпионом.

Об этом сообщает The Sun.

"Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Нам нужно всем поговорить и обсудить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие", - заявил Усик.

Однако его команда уже начала подготовку к бою и в этом заинтересованы многие люди. Лично Усик все еще хочет боя с Джошуа.

"Я до сих пор хочу боя с Джошуа за титул. Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся. Моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, тот же Фьюри", - добавил украинский боксер.

Напомним, после победы знаменитого украинского боксера Александра Усика над Дереком Чисорой за право обязательного претендента на бой за пояс WBO, в хевивейте сложилась необычная ситуация. Британский боксер Энтони Джошуа (нынешний обладатель чемпионского титула WBO - Ред.) может просто отказаться от титула ради боя против своего соотечественника Тайсона Фьюри.

Как сообщала "Страна", британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над Кубратом Пулевым, тем самым защитив свои чемпионские пояса.