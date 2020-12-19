Усик высказался о бое с Джошуа. Фото: Википедия

Украинский боксер Александр Усик не выступает радикально против того, чтобы бывший чемпион WBO Тайсон Фьюри сразился за пояс с Энтони Джошуа, однако был бы не против выйти на ринг с действующим чемпионом. 

Об этом сообщает The Sun.

"Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Нам нужно всем поговорить и обсудить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие", - заявил Усик. 

Однако его команда уже начала подготовку к бою и в этом заинтересованы многие люди. Лично Усик все еще хочет боя с Джошуа. 

"Я до сих пор хочу боя с Джошуа за титул. Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся. Моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, тот же Фьюри", - добавил украинский боксер. 

Напомним, после победы знаменитого украинского боксера Александра Усика над Дереком Чисорой за право обязательного претендента на бой за пояс WBO, в хевивейте сложилась необычная ситуация. Британский боксер Энтони Джошуа (нынешний обладатель чемпионского титула WBO - Ред.) может просто отказаться от титула ради боя против своего соотечественника Тайсона Фьюри.

Как сообщала "Страна", британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над Кубратом Пулевым, тем самым защитив свои чемпионские пояса. 

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться