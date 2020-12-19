Стало известно новое число жертв пожара в больнице турецкого города Газиантела, где взорвался кислородный аппарат у пациента с коронавирусом, что вызвало пожар в учреждении. Во время инцидента погибли уже 9 человек.

Об этом сообщает Anadolu.

В субботу, 19 декабря, в отделении интенсивной терапии для больных Covid-19, произошел взрыв.

"Число жертв возросло до 9. Пострадавших доставили в близлежащие больницы", - сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Напомним, в центре турецкого города Искендерун, 27 октября прогремел мощный взрыв. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции. В администрации Хатая заявили, что взрыв произошел вскоре после того, как сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали одного из двух подозреваемых в терроризме которых они преследовали.

Также сообщалось, что возле Тегерана взрывом бомбы был убит ведущий иранский физик-ядерщик.