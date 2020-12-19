Согласно прогнозу синоптиков, 20 декабря на большей части территории страны обильных осадков не будет, однако в некоторых регионах температура опустится до -5 градусов и пойдет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура по Украине в воскресенье, 20 декабря, ожидается на уровне от -2 до +5 градусов. В центральных регионах страны прогнозируют от 0 до + 2 градусов днем и в ночное время суток, осадков ждать не стоит, кроме Днепропетровской и Полтавской областей, где синоптики сообщают о вероятном мокром снеге.

На западе температура будет в пределах от +1 до +5 градусов тепла днем и от 0 до +2 градусов ночью. Обильных осадков также не ожидается, кроме Закарпатской области. В восточных областях градусник покажет от -2 до +2 в дневное время суток и от -1 до - 5 ночью.

На севере температура ожидается в районе от 0 до +2 днем и от -1 до 0 ночью, дождей также не прогнозируют, кроме Сумской и Черниговской областей, где возможен небольшой снегопад.

Напомним, украинские синоптики прогнозируют на эти выходные минимальные осадки на большей части территории страны, на востоке и северо-востоке ожидается гололедица и средняя температура по Украине от 0 до -3 градусов.

Как сообщала "Страна", большинство стран Европы охвачены высоким или повышенным атмосферным давлением.